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29 марта, 23:43

Костомаров показал видео своих тренировок

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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурист Роман Костомаров в своем Telegram-канале показал видео своих тренировок.

«Треним, треним, улучшаю свое нынешнее катание», — написал фигурист.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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