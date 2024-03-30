Бестемьянова — о лишении Валиевой президентской стипендии: «Спросите об этом пенсионеров, которые получают крохи»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о том, что фигуристку Камилу Валиеву лишили президентской стипендии.

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», — цитирует Бестемьянову Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.