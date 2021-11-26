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Авербух уверен в победе Синициной и Кацалапова на этапе «Гран-при» в Сочи

18:09

Бывший фигурист Илья Авербух высказался о выступлении российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на «Гран-при России» в Сочи.

Синицина и Кацалапов занимают первое место по итогам ритм-танца, набрав 86,81 балла.

«Синицина и Кацалапов — действующие чемпионы мира, и абсолютно понятно, что они станут победителями турнира в Сочи. Вопрос только в уровне оценок и качестве исполнения танца», — цитирует Авербуха ТАСС.

Произвольный танец дуэты представят 27 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13037149

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Виктория Кравченко все материалы автора
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