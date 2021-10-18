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Кадырова и Бальченко лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина

19:48
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Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За свое выступление пара получила от судей 71,17 балла.

На втором месте Алина Соловьева и Елисей Иванов (57,88). Замкнули тройку Татьяна Румянцева и Александр Акимов (47,43).

Произвольные программы фигуристы представят 19 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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