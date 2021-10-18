Кадырова и Бальченко лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За свое выступление пара получила от судей 71,17 балла.

На втором месте Алина Соловьева и Елисей Иванов (57,88). Замкнули тройку Татьяна Румянцева и Александр Акимов (47,43).

Произвольные программы фигуристы представят 19 октября.