Кадырова и Бальченко лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина
19:48
Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко лидируют после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
За свое выступление пара получила от судей 71,17 балла.
На втором месте Алина Соловьева и Елисей Иванов (57,88). Замкнули тройку Татьяна Румянцева и Александр Акимов (47,43).
Произвольные программы фигуристы представят 19 октября.
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