Стала известна причина дисквалификации фигуристки Нугумановой с турнира в Петербурге

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Елизавета Нугуманова была дисквалифицирована с мемориала Панина-Коломенкина за то, что не уведомила организаторов о своем снятии.

Нугуманова числилась до последнего момента среди участниц старта, получила свой номер согласно жеребьевке, однако в указанное время не вышла на старт. Она и не планировала это делать, но не поставила в известность местную федерацию о неявке на турнир. Сейчас фамилия Нугумановой пропала из протоколов, ранее напротив нее стояли буквы DSQ.

Ого, Нугуманову дисквалифицировали с мемориала Панина-Коломенкина! Интересно. pic.twitter.com/2wbbMPf8Ox — Lublineс93 (@Lublinec931) October 18, 2021

Сама фигуристка в комментарии «СЭ» призналась, что не знает причины дисквалификации.