Стала известна причина дисквалификации фигуристки Нугумановой с турнира в Петербурге
18:52
Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Елизавета Нугуманова была дисквалифицирована с мемориала Панина-Коломенкина за то, что не уведомила организаторов о своем снятии.
Нугуманова числилась до последнего момента среди участниц старта, получила свой номер согласно жеребьевке, однако в указанное время не вышла на старт. Она и не планировала это делать, но не поставила в известность местную федерацию о неявке на турнир. Сейчас фамилия Нугумановой пропала из протоколов, ранее напротив нее стояли буквы DSQ.
Сама фигуристка в комментарии «СЭ» призналась, что не знает причины дисквалификации.
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