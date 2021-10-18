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Стала известна причина дисквалификации фигуристки Нугумановой с турнира в Петербурге

18:52
Елизавета Нугуманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Нугуманова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Елизавета Нугуманова была дисквалифицирована с мемориала Панина-Коломенкина за то, что не уведомила организаторов о своем снятии.

Нугуманова числилась до последнего момента среди участниц старта, получила свой номер согласно жеребьевке, однако в указанное время не вышла на старт. Она и не планировала это делать, но не поставила в известность местную федерацию о неявке на турнир. Сейчас фамилия Нугумановой пропала из протоколов, ранее напротив нее стояли буквы DSQ.

Сама фигуристка в комментарии «СЭ» призналась, что не знает причины дисквалификации.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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