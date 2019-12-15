Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram пост, в котором поделилась фотографиями с презентации ледового шоу «Спящая красавица». Главную роль в нем исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова, решение которой приостановить карьеру вызвала ажиотаж.

— Также позавчера Алина Загитова сделала заявление, что пропустит этот сезон, возьмет паузу, — написала Навка. — Знаете, я восхищена, насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка! На сегодняшний день Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы, то есть к своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!

Но помимо этого она четко знает и понимает, что ей нужно, и как! По ее словам, в этом году она должна сдать экзамены ЕГЭ и подготовиться к поступлению в вуз! Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой таймаут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я уверена, что этот период она использует с максимальной пользой! А в нашей совместной работе она наберет много в актерском и творческом плане, надеюсь, нет даже уверена, что почерпнет новые идеи и вдохновение для своих будущих выступлений!

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