Скобрев — о судействе на юниорском первенстве: «Плющенко готов сделать многое, чтобы такой ситуации не повторялось»

Тренер по физподготовке в академии Евгения Плющенко Иван Скобрев прокомментировал заявление двукратного олимпийского чемпиона о возможной смене гражданства его ученицами.

«Если мы говорим о Титовой, то все нужно было сделать в короткой программе. То есть, не допустить тех ошибок, которые у нее были. Сейчас вопрос стоит не в местах, а в том разбросе оценок, которые поставили судьи. К этому есть вопросы у всей команды Евгения Плющенко. Я пока не могу до конца прокомментировать, какие действия будут проводиться, но в том, что Евгений Викторович готов сделать многое, чтобы больше такой ситуации не повторялось, я уверен.

Евгений Викторович готов встречаться со спортивным руководством нашей страны, чтобы сделать какую-то нейтральную оценку происходящему. При необходимости разобрать катание каждого соперника и поставить оценки каким-нибудь независимым штабом судей. Эта работа ведется. Уже в команде пишутся вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Это в любом случае пойдет на пользу фигурному катанию», — цитирует Скобрева Metaratings.ru.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.