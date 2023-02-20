Тарасова заявила, что у нее подкосились ноги от новости об ухудшении состояния Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что была шокирована новостями об ухудшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Я не знаю, честно, правда это или нет. У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю», — сказала Тарасова Life.ru.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.