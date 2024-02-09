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9 февраля, 19:53

В ISU объяснили, почему не перераспределяли очки командного турнира Игр-2022

Сергей Разин
корреспондент
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) рассказали, почему не перераспределяли очки командного турнира в фигурном катании Олимпиады-2022.

Такое решение связано с тем, что перераспределение очков в командном турнире может негативно сказаться на рейтинге сборных.

Ранее ISU сделал заявление по поводу снятия сборной России с первого места в командном турнире Олимпиады-2022.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка была дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы. Сообщалось, что западные СМИ недовольны «мягким» приговором Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей и опустилась на третью строчку.

Олимпиада
Камила Валиева
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