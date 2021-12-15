В ISU не обсуждали вопрос отмены чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине

Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждал идею отмены чемпионата Европы по фигурному катанию из-за распространения нового штамма коронавируса.

«Идея отмены чемпионата Европы в ISU не обсуждалась и не обсуждается», — приводит ТАСС сообщение организации.

Чемпионат Европы по фигурному катанию должен пройти в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.