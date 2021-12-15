В ISU не обсуждали вопрос отмены чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине
21:10
Международный союз конькобежцев (ISU) не обсуждал идею отмены чемпионата Европы по фигурному катанию из-за распространения нового штамма коронавируса.
«Идея отмены чемпионата Европы в ISU не обсуждалась и не обсуждается», — приводит ТАСС сообщение организации.
Чемпионат Европы по фигурному катанию должен пройти в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.
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