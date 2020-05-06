ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Источник: Трусова известила Тутберидзе о смене тренера

14:25
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бронзовая призерка чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова уведомила тренерский штаб Этери Тутберидзе о том, что прекращает работу с ней, и начала поиски нового специалиста. Об этом сообщает RT.

Ранее появилась информация, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/695119-trusova-zayavlenie-uhod-tutberidze

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир