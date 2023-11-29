Источник сообщил, что фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко подарили букет цветов тренеру Анжелике Крыловой и сообщили о скором вылете в США.

Ранее источники сообщили РИА «Новости», что танцевальный дуэт Морозов/Еременко планирует сменить спортивное гражданство на французское.

«Они пришли на плановую тренировку к Крыловой с букетом и сообщили, что у них через три часа самолет. Хотя у Игоря и Аннабель был альтернативный вариант тренировок в России, они не планировали участвовать в чемпионате страны», — сказал собеседник РИА «Новости».