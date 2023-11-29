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Сегодня, 13:41

Источник сообщил, что фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию

Виктория Кравченко
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Аннабель Морозова и Игорь Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко подарили букет цветов тренеру Анжелике Крыловой и сообщили о скором вылете в США.

Ранее источники сообщили РИА «Новости», что танцевальный дуэт Морозов/Еременко планирует сменить спортивное гражданство на французское.

«Они пришли на плановую тренировку к Крыловой с букетом и сообщили, что у них через три часа самолет. Хотя у Игоря и Аннабель был альтернативный вариант тренировок в России, они не планировали участвовать в чемпионате страны», — сказал собеседник РИА «Новости».

Морозов имеет российское, американское и французское гражданство. Еременко стал победителем финала «Гран-при» среди юниоров вместе с предыдущей партнершей Софьей Шевченко.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231129/morozova_eremenko-1912625758.html?in=l
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
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