Ирина Слуцкая: "Вся спортивная жизнь Загитовой и Медведевой еще впереди"

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая - о перспективах Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

- Загитовой 16 лет, Медведевой - 19. Вся спортивная жизнь еще впереди. Мне хочется в это верить. Хотя честно, я плохо понимаю, как конкурировать с теми, кто уже стоит на пятках, - цитирует Слуцкую "Российская газета". - Которые в следующем сезоне смогут выступать на взрослых чемпионатах с четверными. И которым - пока - будет море по колено.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2019 пройдет в японской Сайтаме. Россию в женском одиночном катании будут представлять Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова.