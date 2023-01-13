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Сегодня, 20:57

Ирина Роднина: «Оправдание Валиевой — позитивная новость»

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Оправдание Валиевой — позитивная новость, но нужно дождаться дальнейших действий и решения CAS. Надежда на то, что нашим ребятам дадут золотые медали командного турнира, есть. Не нужно забывать, что это именно CAS допустил Валиеву до прокатов на Олимпиаде в Пекине.

Что касается расследования РУСАДА, то оно велось в закрытом формате, так что это неудивительно, что мы не знаем подробностей», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Сегодня, 13 января, стало известно, что РУСАДА вынесло решение по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет организации пришел к выводу, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины.

Ранее в коментарии "СЭ" олимпийский чемпион Алексей Ягудин одной фразой отреагировал на решение РУСАДА оправдать ВалиевуВ интервью "СЭ" заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова полностью поддерживаю инициативу РУСАДА.

 
Камила Валиева. ВАДА рассекретило российский вердикт по делу Валиевой и «обеспокоено оправданием фигуристки»

 

Фигурное катание
Ирина Роднина
Камила Валиева
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