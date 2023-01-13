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Допинг

Сегодня, 19:41

Тарасова поддержала решение РУСАДА оправдать Валиеву: «Нужно отстаивать правду!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение РУСАДА оправдать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Полностью поддерживаю инициативу РУСАДА. Нужно отстаивать правду! ВАДА будет апеллировать это решение? Они с этим не согласны, это понятно. Мы должны быть к этому готовы», — сказала Тарасова «СЭ».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, однако из-за задержки с вердиктом Всемирное антидопинговое агентство передало его в СAS, потребовав дисквалифицировать фигуристку на четыре года и лишить ее всех результатов с 25 декабря, в том числе побед на чемпионате Европы и в командном турнире Игр в Пекине.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
ВАДА
РУСАДА
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