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Илья Авербух: «Медведева была одухотворенной на контрольных прокатах»

21:13

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на контрольных прокатах в Москве. Фигуристка в начале короткой программы упала с каскада 3-3.

— Я доволен тем, как Женя каталась в короткой программе, она была одухотворенной, — цитирует ТАСС Авербуха. — Тот смысл, что мы заложили, витал в воздухе. Идея, заложенная в этой программе, это спортсмен и его звезда. Женя смотрит на свою звезду в небе, провожает ее взглядом, и она идет за ней — за своей звездой, мечтой, ангелом-хранителем, который есть у каждого из нас.

Конечно, программа начинает блестеть, когда она выполняется безукоризненно, но ошибка на каскаде выбивает. Мне кажется, что эта программа хрустальная, зеркальная, и она очень подходит Жене. И я благодарен тренерам Брайану и Трейси, что они ничего не меняли в этой программе, доработали дорожку шагов. Думаю, в этой программе Жене есть куда расти.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6858418

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