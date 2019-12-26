В Красноярске завершилась короткая программа мужчин-одиночников на чемпионате России.

Лидерство захватил 19-летний ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов, с 88,88 балла, который успел стать бронзовым призером российского этапа «Гран-при». На втором месте расположился 16-летний Андрей Мозалев с 88,34 балла, который в начале декабря успел стать серебряным призером юниорского Финала «Гран-при». Третье место с 88,06 балла у 17-летнего Петра Гуменика, также выступающего на юниорском уровне.

Участники Финала «Гран-при» на взрослом уровне расположились за пределами тройки лучших. Дмитрий Алиев с 87,35 балла — четвертый, Александр Самарин с 80,68 балла — восьмой.

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени

Красноярск

Чемпионат России

Мужчины

Короткая программа

1. Макар Игнатов — 88,88

2. Андрей Мозалев — 88,34

3. Петр Гуменник — 88,06

4. Дмитрий Алиев — 87,35

5. Андрей Лазукин — 85,56

6. Антон Шулепов — 81,17