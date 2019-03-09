Худайбердыева и Назаров стали вторыми на ЮЧМ, победили канадцы Ляжуа и Ляга

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия) завершились соревнования по танцам на льду. Участники показали произвольный танец.

Россияне Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров заняли второе место, набрав за два проката 171,22 балла. Первое место занял дуэт Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада).

Российские спортсмены Софья Шевченко/Игорь Еременко замкнули тройку сильнейших. Арина Ушакова/Максим Некрасов стали пятыми.

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 105,96

2. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 102,87

3. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 102,72

4. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 102,53

5. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 100,52

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 95,32

Итог

1. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 176,10

2. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 171,22

3. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 170,43

4. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 167,90

5. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 166,48

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 155,40

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров