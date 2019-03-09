Худайбердыева и Назаров стали вторыми на ЮЧМ, победили канадцы Ляжуа и Ляга

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия) завершились соревнования по танцам на льду. Участники показали произвольный танец.
Россияне Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров заняли второе место, набрав за два проката 171,22 балла. Первое место занял дуэт Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада).
Российские спортсмены Софья Шевченко/Игорь Еременко замкнули тройку сильнейших. Арина Ушакова/Максим Некрасов стали пятыми.
Загреб (Хорватия)
Юниорский чемпионат мира
Танцы
Произвольный танец
1. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 105,96
2. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 102,87
3. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 102,72
4. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 102,53
5. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 100,52
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 95,32
Итог
1. Маржори Ляжуа/Захари Ляга (Канада) - 176,10
2. Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров (Россия) - 171,22
3. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) - 170,43
4. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) - 167,90
5. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) - 166,48
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) - 155,40
Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров