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Худайбердиева и Базин заняли первое место на турнире в Риге

17:12
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место на турнире Volvo Open Cup в Риге.

За произвольный танец пара получила 110,13 балла. По сумме выступлений они набрали 185,61 балла.

Второе место заняли Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (159,49). Замкнули тройку Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский из Азербайджана (138,32).

Volvo Open Cup

Рига, Латвия

Танцы на льду

Итог

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 185,61

2. Мария Игнатьева — Даниил Земко (Венгрия) — 159,49

3. Екатерина Кузнецова — Александр Колосовский (Азербайджан) — 138,32

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Екатерина Савостина все материалы автора
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