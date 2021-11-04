Худайбердиева и Базин заняли первое место на турнире в Риге
17:12
Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место на турнире Volvo Open Cup в Риге.
За произвольный танец пара получила 110,13 балла. По сумме выступлений они набрали 185,61 балла.
Второе место заняли Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (159,49). Замкнули тройку Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский из Азербайджана (138,32).
Volvo Open Cup
Рига, Латвия
Танцы на льду
Итог
1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 185,61
2. Мария Игнатьева — Даниил Земко (Венгрия) — 159,49
3. Екатерина Кузнецова — Александр Колосовский (Азербайджан) — 138,32
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