Российская фигуристка Анна Щербакова заявила один четверной флип в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Майя Хромых планирует исполнить в произвольной программе четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, а также сольный четверной тулуп.

Еще одна россиянка — Софья Самодурова не стала заявлять в программах элементы ультра-си. Остальные участницы турнира также не планируют прыгать четверные прыжки.

Короткие программы на этапе в Турине женщины представят 5 ноября, произвольные — 6 ноября.