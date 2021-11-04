Щербакова заявила один четверной прыжок в произвольной программе на «Гран-при» Италии, Хромых — два
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила один четверной флип в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Майя Хромых планирует исполнить в произвольной программе четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, а также сольный четверной тулуп.
Еще одна россиянка — Софья Самодурова не стала заявлять в программах элементы ультра-си. Остальные участницы турнира также не планируют прыгать четверные прыжки.
Короткие программы на этапе в Турине женщины представят 5 ноября, произвольные — 6 ноября.
Дополнительная информация:
https://cloudisu.sharepoint.com/sites/SharedDocs/Media/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSharedDocs%2FMedia%2FISU%20JGP%20GP%20%26%20Champs%202021%2D22%2FFS%2DGP%2D3%2D2021%2DTorino%2FPlanned%20Program%20Entries%2Fgpita2021%5FWomen%5FPPC%2Epdf&parent=%2Fs
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