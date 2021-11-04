Ханю снялся с «Гран-при Японии» из-за травмы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю не выступит на этапе серии «Гран-при» NHK Trophy в Японии. У 26-летнего спортсмена повреждение связок правой лодыжки.

«Я упорно готовился к NHK Trophy и очень разочарован тем, что получил травму от одного падения. Я тренировался в поисках лучшего решения, — написал Ханю в соцсетях. — Теперь мы сделаем все возможное, чтобы извлечь урок из этой травмы.

Постараюсь вернуться как можно быстрее. Буду проходить реабилитацию на льду, контролируя боль, чтобы масимально сократить период до возвращения на соревновательный уровень.

В любой ситуации вы поддерживали меня, и мне всегда было тепло. Большое спасибо. Мы сделаем все возможное, чтобы развиваться дальше при вашей поддержке".

Ханю на предстоящих соревнованиях хотел первым в истории исполнить четверной аксель. Турнир пройдет 12-14 ноября в Токио.