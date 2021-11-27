Хромых допустила ошибку на четверном тулупе на заключительной тренировке в Сочи

Фигуристка из «Хрустального» Майя Хромых не смогла безошибочно откатать прогон произвольной программы на тренировке перед началом субботних соревнований на этапе «Гран-при» в Сочи.

15-летняя спортсменка упала со второго квада тулупа, но все остальное было выполнено без грубых ошибок.

Этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в Сочи проходит с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.