Хромых допустила ошибку на четверном тулупе на заключительной тренировке в Сочи
12:32
Фигуристка из «Хрустального» Майя Хромых не смогла безошибочно откатать прогон произвольной программы на тренировке перед началом субботних соревнований на этапе «Гран-при» в Сочи.
15-летняя спортсменка упала со второго квада тулупа, но все остальное было выполнено без грубых ошибок.
Этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в Сочи проходит с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.
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