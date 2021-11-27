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«Гран-при» России: где смотреть произвольную программу женщин

12:00
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В субботу, 27 ноября, в Сочи продолжится шестой этап серии «Гран-при» по фигурному катанию.

Во второй соревновательный день женщины представят свои произвольные программы. После коротких программ лидирует Камила Валиева, второе место занимает Елизавета Туктамышева.

Начало — 19.10 по московскому времени, прямая трансляция — на Первом канале.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Ева Лотта Киибус (Эстония)

2. Екатерина Куракова (Польша)

3. Ольга Микутина (Австрия)

4. Виктория Сафонова (Беларусь)

5. Екатерина Рябова (Азербайджан)

6. Рино Мацуике (Япония)

Вторая разминка

7. Луна Хендрикс (Бельгия)

8. Майя Хромых (Россия) — 20:19

9. Маделин Скиза (Канада)

10. Мэрайя Белл (США)

11. Елизавета Туктамышева (Россия) — 20:43

12. Камила Валиева (Россия) — 20:51

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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