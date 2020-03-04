Хромых чисто исполнила произвольную программу на тренировке перед ЮЧМ, Валиева и Усачева по разу упали

Российская фигуристка Майя Хромых без ошибок исполнила произвольную программу на тренировке в рамках чемпионата мира среди юниоров. По сравнению с юниорским первенство страны 13-летняя спортсменка отказалась от исполнения сальхова в четыре оборота.

Ее одногруппницы Камила Валиева и Дарья Усачева допустили по падению. Валиева не смогла выехать после исполнения второго четверного тулупа, а Усачева оступилась после уверенного выезда с двойного акселя. При этом обе фигуристки в рамках прокатов исполнили по два каскада «3-3».

Короткую программу на турнире девушки представят 6 марта, начиная с 11.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)