Хореограф команды Этери Тутберидзе Алексей Железняков стал гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» и рассказал о перепалке в соцсетях с командой Евгения Плющенко.

— В соцсетях вы всегда стоите горой за «Хрустальный» и чуть ли не главный спикер с этой стороны. Может, вас наделили такими полномочиями?

— Полная глупость. Я просто импульсивный человек, не терплю несправедливости и когда задевают близких, друзей. Если звонит корреспондент, я отвечаю честно. И понеслось оно по трубам! Этери Георгиевна — сдержанный человек, она не любит общаться. Но я говорю сугубо свое мнение, оно может отличаться от мнения Дудакова, Лайшева и даже Тутберидзе. Да, я бомблю. Могу пожалеть потом об этом, зачем я ляпнул. Но сделанного не воротишь.

— А Этери Георгиевна может вам сказать «хватит»?

— Был такой разговор, когда развивался конфликт с известным штабом. Она говорила: «Леш, эти все бодания — бесполезно, бред и ерунда, не лезь». Но никогда мне не говорили: сидеть, молчать. У нас в «Хрустальном» уважают друг друга.

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