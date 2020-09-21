Хореограф Тутберидзе: «У нас три с половиной недели, чтобы подготовить Медведеву к этапу Кубка России»

Хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз рассказал о возвращении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

— Какие у вас впечатления от возвращения Медведевой?

— Этери Георгиевна после контрольных прокатов сказала, что у нее будет разговор, встреча с Женей. После чего Женя пришла к нам в группу. Вернулась, скажем так. У нас три с половиной недели, чтобы подготовить ее к первому этапу Кубка России, постараемся улучшить форму, которая сейчас есть. Но какие-то совсем грандиозные действия мы, конечно же, не сделаем за это время. Надеюсь, что к чемпионату России уже будет больше виден прогресс, наша работа.

— В программах планируются изменения?

— Мы не будем менять ни музыку, ни программы. Другой вопрос, что внутри этих программ мы будем смотреть и заходы, и связки. Где-то добавлять, где-то убирать. Но этим мы занимаемся в течение года с каждым нашим спортсменом, ничего особенного здесь нет.

— Есть ли у нас возможность связаться с Ше-Линн Бурн или командой Брайана Орсера? Получить какие-то советы по этим программам, как их лучше раскрывать, например.

— Я думаю, советы на тему, как раскрывать вальс, нам точно не нужны. (смеется) Мы справимся сами — и не раз это делали. Что касается произвольной, то тема тоже известная. Там есть всякие фишечки, находки — мы их не будем трогать, а только добавим своих. В общем, считаю, что эта коллаборация приведет только к лучшему.

— Как изменилась Медведева за время работы с другим тренером?

— Если честно, пока не могу сказать, что она как-то сильно изменилась. Будем смотреть. Все равно ты видишь того же человека. Да, она стала старше, но в тренировочном процессе как была требовательна к себе, так и осталась. Другой вопрос, что формы пока недостаточно для хороших выступлений, и надо ее выбирать.

— Вы сказали, что примерно через месяц у Медведевой первый этап. Уже решено, где именно она выступит?

— Не могу сказать про второй. Наверное, менять не будут, была заявлена Москва. В Сызрани она была заявлена, но у нее побаливает спина, после прокатов ей делали уколы. В таком состоянии ей было просто невозможно сюда приехать. Думаю, что ей пошли навстречу в связи с переходом. (Дмитрий Кузнецов)