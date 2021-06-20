Хореограф Михайлов поставил Коляде олимпийскую произвольную

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда выступит в новом сезоне с новой произвольной программой. Ранее его тренер Алексей Николаевич Мишин просил болельщиков высказать свое мнение в соцсетях — оставлять ли постановку «Нуреев. Белый ворон» от Ильи Авербуха на еще один сезон:

— Ставили достаточно продолжительно и продуктивно. Самое главное — что у нас было на это время. Часто бывает, что его не хватает. В данном случае у нас получилось, что с Лизой, что с Мишей Колядой, что с Женей Семененко — у меня было три основных спортсмена из группы Алексея Николаевича Мишина. Лиза и Миша — произвольная, Женя — обе программы. Я уже два раза к ним ездил — первый ставили в мае. Сейчас недавно они приезжали в Кисловодск, мы с ними как раз подытожили эту работу. Дальше уже после открытых прокатов будем что-то корректировать, если надо будет, — рассказал в интервью «СЭ» хореограф Никита Михайлов.

В прошлом сезоне Михайлов поставил короткую программу под песню Билли Айлиш Елизавете Туктамышевой, с которой фигуристка выиграла серебро чемпионата мира.

Полностью интервью Никиты Михайлова — на сайте «СЭ».