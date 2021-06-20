Мостовой и Плющенко сыграли в хоккей

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграли в хоккей.

Мостовой в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он стоит с экс-фигуристом в хоккейной форме. Также на снимке присутствует актриса Алена Бабенко.

«Встретились друзья на хоккее!» — подписал фотографии Мостовой.

На бывшем игроке надета экипировка сборной спортсменов и любителей хоккея «Забей». На Плющенко — форма команды Общероссийской общественной организации по развитию спорта, политики и культуры «Звезда России».