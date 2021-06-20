Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Мостовой и Плющенко сыграли в хоккей

09:06
Александр Мостовой и Евгений Плющенко. Фото Instagram
Александр Мостовой и Евгений Плющенко. Фото Instagram
Теги:

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграли в хоккей.

Мостовой в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он стоит с экс-фигуристом в хоккейной форме. Также на снимке присутствует актриса Алена Бабенко.

«Встретились друзья на хоккее!» — подписал фотографии Мостовой.

На бывшем игроке надета экипировка сборной спортсменов и любителей хоккея «Забей». На Плющенко — форма команды Общероссийской общественной организации по развитию спорта, политики и культуры «Звезда России».

Читайте также

«Жалко если он завершит карьеру, ветеран уже». Главный бомбардир Евро-2020 установил рекорд — и это не Роналду
Скончалась звезда клипов Little Big
Кто летел в разбившемся в Кузбассе самолете
Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации «Спутником V»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд