Мостовой и Плющенко сыграли в хоккей
09:06
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сыграли в хоккей.
Мостовой в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой он стоит с экс-фигуристом в хоккейной форме. Также на снимке присутствует актриса Алена Бабенко.
«Встретились друзья на хоккее!» — подписал фотографии Мостовой.
На бывшем игроке надета экипировка сборной спортсменов и любителей хоккея «Забей». На Плющенко — форма команды Общероссийской общественной организации по развитию спорта, политики и культуры «Звезда России».
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