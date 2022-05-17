Тарасова считает, что Федерация фигурного катания России не нуждается в переменах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не нужны перемены.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков сообщил, что будет переизбираться на пост президента организации.

«Хорошо отношусь к этому, у нас результаты очень хорошие, зачем нам чего-то менять? Не надо ничего менять, когда хорошие результаты. Меня не удивило, что Горшков единственный кандидат», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Выборы главы ФФККР пройдут на отчетно-выборной конференции 25 мая в Москве. Единственным кандидатом на пост президента организации стал Горшков.

Также на безальтернативной основе зарегистрированы кандидатами на свои посты действующий генеральный директор ФФККР Александр Коган, его заместитель Галина Голубкова и ответственный секретарь Вячеслав Зайцев.