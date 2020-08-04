«Хочется верить, что ничего не изменится». Реакция Туктамышевой на решение о проведении «Гран-при»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала решение ISU провести серию «Гран-при» в сезоне-2020/21.

«Ну что, вышла новость, что «Гран-при все-таки будет, — написала россиянка в своем Instagram. -Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?»

Участие в каждом из турниров «Гран-при» будет ограничено:

— спортсменами и официальными лицами принимающей страны,

— спортсменами, на регулярной основе тренирующимися в принимающей стране,

— спортсменами из других стран-членов ISU, которые попадут на «Гран-при» по географическому принципу, с соблюдением правил на ограничение в поездках и санитарных норм соответствующих стран.