«Хочется верить, что ничего не изменится». Реакция Туктамышевой на решение о проведении «Гран-при»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала решение ISU провести серию «Гран-при» в сезоне-2020/21.
Ну что, вышла новость, что Гран-при всё-таки будет. ? Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это? ? Well, the news came out that the Grand Prix will be this year ? Actually, so far this is all what is known. I'd like to believe that nothing will be changed. What do you think? Is it real?
«Ну что, вышла новость, что «Гран-при все-таки будет, — написала россиянка в своем Instagram. -Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?»
Участие в каждом из турниров «Гран-при» будет ограничено:
— спортсменами и официальными лицами принимающей страны,
— спортсменами, на регулярной основе тренирующимися в принимающей стране,
— спортсменами из других стран-членов ISU, которые попадут на «Гран-при» по географическому принципу, с соблюдением правил на ограничение в поездках и санитарных норм соответствующих стран.
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