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«Хочется верить, что ничего не изменится». Реакция Туктамышевой на решение о проведении «Гран-при»

21:02
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала решение ISU провести серию «Гран-при» в сезоне-2020/21.

«Ну что, вышла новость, что «Гран-при все-таки будет, — написала россиянка в своем Instagram. -Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?»

Участие в каждом из турниров «Гран-при» будет ограничено:

— спортсменами и официальными лицами принимающей страны,

— спортсменами, на регулярной основе тренирующимися в принимающей стране,

— спортсменами из других стран-членов ISU, которые попадут на «Гран-при» по географическому принципу, с соблюдением правил на ограничение в поездках и санитарных норм соответствующих стран.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDeWeFZnCpU/

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