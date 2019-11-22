Ханю выиграл короткую программу на «Гран-при» в Японии, Воронов — третий
14:50
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на этапе «Гран-при» в Саппоро (Япония).
Вторым стал француз Кевин Аймо. Третьим — россиянин Сергей Воронов.
Его соотечественники Макар Игнатов и Антон Шулепов расположились на пятом и девятом местах соответственно.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Мужчины
Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,34
2. Кевин Аймо (Франция) — 91,47
3. Сергей Воронов (Россия) — 88,63
4. Роман Садовский (Канада) — 78,51
5. Макар Игнатов (Россия) — 78,47
6. Косиро Симада (Япония) — 75,98
9. Антон Шулепов (Россия) — 71,76
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