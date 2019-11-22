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Ханю выиграл короткую программу на «Гран-при» в Японии, Воронов — третий

14:50
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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на этапе «Гран-при» в Саппоро (Япония).

Вторым стал француз Кевин Аймо. Третьим — россиянин Сергей Воронов.

Его соотечественники Макар Игнатов и Антон Шулепов расположились на пятом и девятом местах соответственно.

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,34

2. Кевин Аймо (Франция) — 91,47

3. Сергей Воронов (Россия) — 88,63

4. Роман Садовский (Канада) — 78,51

5. Макар Игнатов (Россия) — 78,47

6. Косиро Симада (Япония) — 75,98

9. Антон Шулепов (Россия) — 71,76

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