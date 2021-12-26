Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ханю в шестой раз в карьере выиграл чемпиона Японии

15:40
Юдзуру Ханю. Фото Twitter
Юдзуру Ханю. Фото Twitter
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю в шестой раз в карьере выиграл чемпиона Японии.

За произвольную программу, в который он первым в мире на соревнованиях исполнил четверной аксель, он получил 211,05 балла. Его общая сумма составила 322,36.

Второе место занял Сема Уно (295,82), третье — Юма Кагияма (292,41).

Ранее 27-летний Ханю выиграл короткую программу. Из-за травмы лодыжки он не выступал около восьми месяцев. Ему пришлось пропустить этапы «Гран-при» в Японии и России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Путин шуткой ответил на вопрос о планах на новогоднюю ночь
0
Реклама