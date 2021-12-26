Коляда сделал «бабочку» в показательном номере на чемпионате России по фигурному катанию

Фигурист Михаил Коляда ошибся на акселе во время исполнения показательной программы на песню Муслима Магомаева «О, море, море» в последний день чемпионата России.

Вместо тройного акселя он прыгнул одинарный — так же, как и в соревновательной части чемпионата. Остальные прыжки Коляда сделал чисто.

Подопечный Алексея Мишина взял серебро на чемпионате, уступив менее балла Марку Кондратюку.