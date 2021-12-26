Коляда сделал «бабочку» в показательном номере на чемпионате России по фигурному катанию
15:58
Фигурист Михаил Коляда ошибся на акселе во время исполнения показательной программы на песню Муслима Магомаева «О, море, море» в последний день чемпионата России.
Вместо тройного акселя он прыгнул одинарный — так же, как и в соревновательной части чемпионата. Остальные прыжки Коляда сделал чисто.
Подопечный Алексея Мишина взял серебро на чемпионате, уступив менее балла Марку Кондратюку.
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