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Коляда сделал «бабочку» в показательном номере на чемпионате России по фигурному катанию

15:58
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Фигурист Михаил Коляда ошибся на акселе во время исполнения показательной программы на песню Муслима Магомаева «О, море, море» в последний день чемпионата России.

Вместо тройного акселя он прыгнул одинарный — так же, как и в соревновательной части чемпионата. Остальные прыжки Коляда сделал чисто.

Подопечный Алексея Мишина взял серебро на чемпионате, уступив менее балла Марку Кондратюку.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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