Мишин о Ханю: «Он ушел из большого спорта, но остался в моем сердце и моей памяти»

Мишин заявил, что у него не вызвало радости сообщение о завершении карьеры Ханю

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новость о завершении карьеры Юдзуру Ханю.

«Радости это сообщение у меня не вызвало, скажу откровенно. Ханю ушел из большого спорта, но остался в моем сердце и моей памяти. Думаю, что так же, как и у миллионов других людей», — приводит слова Мишина ТАСС.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.