«Ханю не будет ввязываться в авантюру». Российский тренер оценил возможность перехода японца к Тутберидзе

Известный постановщик, чемпион Европы 1981 года Игорь Бобрин в интервью «СЭ» рассказал о своей работе с Юдзуру Ханю и прокомментировал возможность перехода двукратного олимпийского чемпиона к Этери Тутберидзе.

— Он несколько раз приезжал в Москву, не говорил тогда по-русски, только слабо по-английски. Но я всегда в его глазах видел отсутствие безразличия, он подъезжал и уже спрашивал взглядом: «Что так, что не так?» Ему всегда хочется сделать больше. Можно сделать 200, 300 прыжков — но потом начинается пофигизм. Человеку надоедает монотонность. Ханю остается уникальным, такой, как он, появится нескоро. ISU думает, как изменить правила, повышать ли возрастной ценз, про артистическую программу — а его программы до сих пор у меня вызывают слезы умиления. Он со своей аскетичностью может даже без движения лица показать много эмоций. Это талант.

Я никогда не забуду, как во время нашего отъезда из Сочи он позвонил, попросил проехать через их гостиницу. Вышла его команда вместе с руководителем федерации и молча синхронно отвесила поклон. Так трогательно меня никогда не благодарили. Работники отеля были в большем шоке, чем я.

— В прошлом сезоне, когда Орсер не приехал с Ханю на финал Гран-при, в соцсетях рассуждали — а не перейти ли ему к Тутберидзе? Получился бы тандем, как думаете? Сема Уно же пытался.

— Японцы — мудрые и осторожные люди, ввязываться в авантюры они не будут. У Ханю прекрасный тренер и команда. Думаю, он нашел свою нишу в этой компании. Вместе с ним ездит его мама, как ангел-хранитель. Он не один, у него много друзей. И у него нет повода переходить, он даже с возрастом всем дает фору. Думаю, его боятся. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Игоря Бобрина — на сайте «СЭ»