Гуменник в новом сезоне будет кататься под классику и современный хит

Российский фигурист Петр Гуменник в предстоящем сезоне будет кататься с новой программой, сообщила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

«Короткую программу поставил Николай Морозов. Это современная композиция на музыку, которая в недавнем времени была хитом, — цитирует Дайнеко ТАСС 15 июля. — Произвольная — классика, ее поставили Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов, которые продолжат работу с Петром в течение сезона с обеими программами.

Композиции отличаются друг от друга лексикой движений, современностью и, может быть, в будущем восприятием судей, специалистов и зрителей, но Петру они обе очень подходят. Наверное, потому что, несмотря на большие различия, программы открывают благородство его души».

19-летний спортсмен дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Он завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России.