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Константинова будет выступать под «Цыганский танец» из «Дон Кихота» в новом сезоне

15 июля 2021, 16:34
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер Виктория Буцаева сообщила, что российская фигуристка Станислава Константинова будет исполнять короткую программу под «Цыганский танец» из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот» в новом сезоне.

«Короткую программу поменяли — это «Цыганский танец» из «Дон Кихота». Музыку произвольной программы мы оставили. С хореографом Никитой Михайловым кое-что доработали по программе, но изменения незначительные», — приводит ТАСС слова Буцаевой.

В сезоне-2020/21 Константинова заняла 16-е место на чемпионате России.

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Иван Торопцев все материалы автора

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