Константинова будет выступать под «Цыганский танец» из «Дон Кихота» в новом сезоне
15 июля 2021, 16:34
Тренер Виктория Буцаева сообщила, что российская фигуристка Станислава Константинова будет исполнять короткую программу под «Цыганский танец» из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот» в новом сезоне.
«Короткую программу поменяли — это «Цыганский танец» из «Дон Кихота». Музыку произвольной программы мы оставили. С хореографом Никитой Михайловым кое-что доработали по программе, но изменения незначительные», — приводит ТАСС слова Буцаевой.
В сезоне-2020/21 Константинова заняла 16-е место на чемпионате России.
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