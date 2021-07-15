Константинова будет выступать под «Цыганский танец» из «Дон Кихота» в новом сезоне

Тренер Виктория Буцаева сообщила, что российская фигуристка Станислава Константинова будет исполнять короткую программу под «Цыганский танец» из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот» в новом сезоне.

«Короткую программу поменяли — это «Цыганский танец» из «Дон Кихота». Музыку произвольной программы мы оставили. С хореографом Никитой Михайловым кое-что доработали по программе, но изменения незначительные», — приводит ТАСС слова Буцаевой.

В сезоне-2020/21 Константинова заняла 16-е место на чемпионате России.