Американский фигурист Браун про Медведеву: «Она прекрасна»

Титулованный американский фигурист Джейсон Браун в интервью «Газете.Ru» рассказал, как добивался у Евгении Медведевой разрешения встретить ее в аэропорту Торонто.

— Наша дружба с Евгенией мне очень помогла, — отметил Браун. — Мы оба переживали одинаковую ситуацию: долго были с одним тренером, неожиданно решили полностью поменять свою жизнь, переехали в совершенно новое для себя место... И мы помогали друг другу пройти через все это — вместе было проще. Мы многому научись друг у друга, и это нас очень сблизило.

— Именно ты стал тем человеком, который встретил Евгению в аэропорту, когда она только прилетела в Торонто.

— Я знал, что Евгения собирается прилететь. Увидел статью о том, что скоро она будет в Торонто, и подумал: «О боже! Она скоро будет здесь, как и я!» Подумал, что ей может понадобиться помощь. Спросил у Евгении, когда она прилетает, мы поговорили, и я сказал: «Я хочу тебя встретить!»

Она ответила: «Нет, не надо». Видимо, хотела вызвать такси. Но я не сдавался: «Позволь мне встретить тебя! Ты же переезжаешь с кучей вещей из России! Просто позволь мне тебя подвезти. Я хочу увидеть знакомое лицо и могу помочь обустроиться».

Я был очень взволнован в первый день, когда встретил Евгению в Торонто и увидел ее маму.

— Евгения говорила, что ты помогал ей во многом и даже учил произносить некоторые слова на английском.

— Да-а! (смеется) Ее английский и так великолепен, но она всегда стремится узнать что-то новое. И я старался помочь ей — например, в произношении некоторых слов. Говорил: «Я отлично понимаю все, что ты говоришь. Но если ты хочешь произнести это идеально, то мы говорим вот так. Однако ты можешь произносить и так, как раньше. Я прекрасно понимаю смысл». Если я и позволял себе какие-то замечания, то это была конструктивная критика и только с благими намерениями.

И мы оба наслаждались этим, потому что Евгения была действительно настроена совершенствоваться в английском, и я всегда искренне старался помочь ей в работе над произношением и пополнить ее активный словарный запас.