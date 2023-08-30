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Сегодня, 14:56

Губерниев призвал взрослых обращать максимум внимания на своих подопечных после инцидента с Горбачевой

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», кто несет ответственность за ситуацию с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой.

«Я могу сказать одно: мы должны бережно относиться к нашим детям. Особенно к подросткам, потому что это очень непростой возраст. С нас, со взрослых, огромный спрос за воспитание наших детей. Конечно, к подросткам надо относится со всей внимательностью, прислушиваться к ним, разговаривать. Диалог очень важен, чтобы было взаимопонимание. Это самое главное. Я лично хочу обратиться к взрослым: если вы родители, наставники, обращайте максимум внимания на своих подопечных, чтобы подобных ситуаций не было», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Фигурное катание
Алина Горбачева
Дмитрий Губерниев
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