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Сегодня, 14:44

Семья Горбачевой настаивает, чтобы фигуристка бросила спорт

Алина Савинова
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Фигуристка Алина Горбачева.
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бабушка российской фигуристки Алины Горбачевой высказалась о будущем спортсменки. Она хочет, чтобы внучка ушла из спорта.

«Мать сейчас едет в отдел полиции, куда везут внучку. Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», — приводит «КП Спорт» слова бабушки фигуристки.

О состоянии чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров рассказал ее отец.

«С дочкой вроде бы все хорошо. Я утром приеду и с ней обо всем поговорю», — отметил он.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения девочка не назвала. Однако источники сообщали, что фигуристка ранее поссорилась со своим тренером.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27549/4815851/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фигурное катание
Алина Горбачева
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