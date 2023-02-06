Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:25

Губерниев: «Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Человек развивается и не стоит на месте»

Губерниев отреагировал на информацию о том, что Загитова споет с Zivert
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Алина Загитова споет в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля в Москве.

«Загитова споет в дуэте с Zivert? Это прекрасно! Пусть споет. Больше песен хороших и разных от Алины Загитовой. Человек развивается и не стоит на месте, работает ведущей, олимпийская чемпионка, а теперь еще и поет. Прекрасно! Я буду работать на этом вечере и оценю их совместное с Zivert творчество. Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто-угодно в 21-м веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно. Нужен талант продюсера и композитора», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Загитова выложила короткое видео, на котором показала отрывок своего занятия вокалом.

Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
1
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радионова считает, что Чен годами доказывал свою ценность для мирового фигурного катания

Источник: фигуристу Костомарову могут ампутировать часть ноги
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости