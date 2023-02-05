«Вы все просили со звуком, выполняю». Загитова выложила видео своего занятия вокалом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила короткое видео, на котором показала отрывок своего занятия вокалом.

«Вы все просили со звуком, выполняю», — написала спортсменка.

Многие подписчики в Telegram-канале поддержали начинающую певицу.

«Алиночка, у тебя шикарный тембр».

«Умничка. Шедевры всегда рождались в муках».

«Очень даже неплохо».

Но нашлись и активные критики такого исполнения.

«Тут всем медведь на оба уха наступил».

«Это что вообще?»

«Алин, это не твое. Ради прикола можно, но не более».

20-летняя фигуристка 14 февраля выступит в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Они исполнят любимую песню Загитовой из репертуара Zivert.