«Вы все просили со звуком, выполняю». Загитова выложила видео своего занятия вокалом
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила короткое видео, на котором показала отрывок своего занятия вокалом.
«Вы все просили со звуком, выполняю», — написала спортсменка.
Многие подписчики в Telegram-канале поддержали начинающую певицу.
«Алиночка, у тебя шикарный тембр».
«Умничка. Шедевры всегда рождались в муках».
«Очень даже неплохо».
Но нашлись и активные критики такого исполнения.
«Тут всем медведь на оба уха наступил».
«Это что вообще?»
«Алин, это не твое. Ради прикола можно, но не более».
20-летняя фигуристка 14 февраля выступит в дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Они исполнят любимую песню Загитовой из репертуара Zivert.
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