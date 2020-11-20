Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на «Гран-при России»

Морис Квителашвили из Грузии занимает первое место после короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Второй — Петр Гуменник, третий — Михаил Коляда.

Москва. «Гран-при». Кубок Ростелекома

Мужчины. Короткая программа

1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56

2. Петр Гуменник (Россия) — 96,26

3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34

4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62

6. Андрей Мозалев (Россия) — 86,01