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Грузин Квителашвили выиграл короткую программу на «Гран-при России»

15:06
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Морис Квителашвили из Грузии занимает первое место после короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Второй — Петр Гуменник, третий — Михаил Коляда.

Москва. «Гран-при». Кубок Ростелекома
Мужчины. Короткая программа
1. Морис Квителашвили (Грузия) — 99,56
2. Петр Гуменник (Россия) — 96,26
3. Михаил Коляда (Россия) — 93,34
4. Макар Игнатов (Россия) — 91,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 89,62
6. Андрей Мозалев (Россия) — 86,01

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