Группа Тутберидзе продолжает тренировки несмотря на каникулы в «Самбо-70» из-за коронавируса

Группа Этери Тутберидзе и другие спортсмены «Самбо-70» продолжают тренироваться в обычном режиме, несмотря на карантин в общеобразовательных школах.

— Все тренировки проходят в обычном режиме, как на катке «Хрустальный», так и в других отделениях «Самбо-70», — цитируют «РИА «Новости» пресс-службу «Самбо-70».

Ранее стало известно, что в московском Центре образования и спорта «Самбо-70» объявлены двухнедельные каникулы. Причина — угроза распространения коронавируса. Решение принято в соответствии с указом мэра Москвы и с распоряжением Департамента спорта.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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