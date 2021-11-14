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Группа Тутберидзе поздравила Тарасову и Морозова с выходом в финал «Гран-при»

10:15
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Евгению Тарасову и Владимира Морозова после завоевания серебряной медали на этапе «Гран-при» в Японии.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебряной медалью на четвертом этапе «Гран-при» «NHK Trophy» и выходом в финал «Гран-при», — говорится в посте.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Тарасова и Морозов набрали за короткую и произвольную программы 213,27 балла. Победила на турнире еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28).

Финал «Гран-при» пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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