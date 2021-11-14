Тренер Рукавицын доволен выступлением Игнатова на этапе «Гран-при» в Японии

Тренер Евгений Рукавицын высказался о выступлении своего подопечного Макара Игнатова на этапе серии «Гран-при» в Японии.

«Очень рад тому, как Макар показал себя и в короткой, и произвольной программах, — все-таки это многоборье, и он справился с двумя выступлениями. Я знаю наши с Макаром проблемы с точки зрения функциональной подготовки и безумно рад, что мы движемся в верном направлении. В этот раз я не увидел явной картины того, что Макар серьезно устал к концу проката, сделал к концу каскад. Да, недоработки есть, но главное, что методика работы с ним и план, которому мы следуем, себя оправдывают», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Игнатов занял 4-е итоговое место на турнире в Японии. За короткую и произвольную программы он набрал 257.20 балла.

Он стал первым российским фигуристом, чисто исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе. Россиянин прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп.