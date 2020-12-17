Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в интервью «СЭ» рассказала о распаде своего дуэта с Евгением Платовым и о том, почему прекратила сотрудничество со знаменитым тренером Татьяной Тарасовой.

— Какие у вас сейчас отношения с Платовым?

— Сразу после Игр-1998 я, конечно, очень на него обиделась. Женя поддался влиянию Тарасовой и за моей спиной встал в пару с Майей Усовой. Хотя я буквально умоляла его перейти в шоу Stars on Ice, где нам предлагали очень хорошие условия. Что я не хотела больше кататься — это полное вранье. Я рвалась на лед, это была моя цель. Даже после ухода Жени все равно продолжала выступать в шоу еще три года. Разве бы я так делала, если бы хотела закончить карьеру, как это говорили?.. Хотя, конечно, распад нашей пары стал для меня ударом. С Женей у нас были бы совсем другие гонорары в шоу, и мы могли бы спокойно кататься еще лет десять.

— Зачем Тарасовой все это было нужно?

— Думаю, дело в том, что после Олимпиады она предложила нам с Женей и Илье Кулику подписать с ней контракт на четыре года. Я отказалась. Почему я должна отдавать процент со всех своих заработков в шоу, если она к ним не имеет никакого отношения? Программы мы себе ставим сами, либо нанимаем хореографа. Но Тарасова-то тут при чем? Если честно, мне кажется, главный талант Татьяны Анатольевны — это актерский. Она действительно великая актриса. И как у любой великой актрисы, понять, где у нее правда, а где — ложь, сложно. Но я точно знаю, что лжи в ее словах очень много. (Наталья Марьянчик)

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