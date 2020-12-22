ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Горшков рассказал, почему Косторная пропустит чемпионат России

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, почему чемпионка Европы Алена Косторная не примет участия в чемпионате России.

«Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму», — рассказал Горшков ТАСС.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10322215

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир