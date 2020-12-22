Горшков рассказал, почему Косторная пропустит чемпионат России
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, почему чемпионка Европы Алена Косторная не примет участия в чемпионате России.
«Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму», — рассказал Горшков ТАСС.
Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.
Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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