Горшков рассказал, почему Косторная пропустит чемпионат России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал, почему чемпионка Европы Алена Косторная не примет участия в чемпионате России.

«Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму», — рассказал Горшков ТАСС.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря.