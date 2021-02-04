Экс-ученика Тутберидзе едва не лишили медали из-за ошибки. Тарасова предложила отстранить судей на год

Странная история во время юниорского первенства России в Красноярске

Первенство России. Юноши

1. Евгений Семененко — 247,37

2. Александр Голубев — 236,58

3. Егор Рухин — 235,71

4. Илья Яблоков — 234,24

С объявлением призеров и победителей первенства России в Красноярске произошла заминка. Изначально обладателем бронзы объявили Илью Яблокова, но спустя некоторое время вышло обновление результатов в судейской системе ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России), и третье место занял в итоге Егор Рухин. Причина изменения результатов постфактум для фигурного катания банальна — ошибка при подсчете баллов, но вот после «разбора полетов» в судейской панели произошли определенные пертурбации. К примеру, было предложено отстранить всех судей мужской произвольной, включая вице-президента ISU Александра Лакерника.

Рухин потерял почти шесть баллов из-за ошибки при определении прыжка

Причина пересмотра оценок — в технической ошибке судей. Когда вводили в систему протоколов результат Егора Рухина, его первый прыжок — четверной сальхов — случайно приняли за тройной, и, соответственно, вместо 9,7 балла по базовой стоимости он получил всего 4,3. То есть потеря минимум пяти баллов, а с учетом надбавок за качественное исполнение элемента — почти шести.

Ошибку заметили сами судьи при перепроверке протоколов. Первыми ошибку заметили телевизионщики, которые обратили внимание на странные результаты Рухина после объявления оценок спортсмену. В недоумении была и Ирина Тагаева, которая привезла Егора в Красноярск. С этого сезона Рухин работает не с Этери Тутберидзе, а в ЦСКА у Елены Буяновой, и это его первый старт с новой командой. О причинах перехода, кстати, Егор говорить не стал, но отметил, что ему в ЦСКА работать гораздо комфортнее и результатами он доволен. «Работаем, постепенно прогрессирую», — заявил фигурист.

Только вряд ли бы он остался доволен, не исправь судейская панель свою собственную оплошность. Проблема в том, что сам Рухин и его тренеры не имели права подать протест — неправильное определение элемента считается «человеческим фактором» и не требует пересмотра оценок по требованию спортсмена. Протест со стороны участника принимается только в случае математической ошибки при подсчете баллов.

Система оценки элементов в фигурном катании следующая. Сначала технический контролер определяет, какой был исполнен элемент, затем уже судейская коллегия (из пяти или шести судей) ставит GOE (Grade of Execution) — оценки за исполнение. И если техконтролер выдал ошибку при выборе прыжка на специальном судейском планшете, то исправить судьи его по ходу соревнований уже не могут, только чуть позже подойти к нему и заявить о проблеме. Иногда пересчет баллов происходит сразу же, иногда — уже после окончания соревнований.

Тарасова предложила отстранить всех судей на год

Памятен случай, к примеру, на этапе юниорской серии «Гран-при» в Латвии в 2019-м, где двукратная чемпионка США Алиса Лью исполнила четверной лутц, который изначально приняли за тройной. И только после пересмотра элемента ей зачли исполнение квада. Но обычно такие эпизоды остаются без внимания и кардинально на судьбу распределения наград не влияют. Быстро поменяли результаты и вчера в короткой у девушек, когда пришлось пересчитывать результат фигуристки «Ангелов Плющенко» Софьи Муравьевой, и в итоге она победила.

В произвольной парней же произошла настоящая драма, где сначала подарили надежду на бронзу Яблокову и лишили заслуженной медали Рухина, а затем переиграли все назад. Не поняли, что происходит, даже представители оргкомитета, которые на пресс-конференции сначала приготовили таблички с фамилией Яблокова, а затем спешно меняли ее и звали Рухина.

Именно поэтому возмутилась, к примеру, Татьяна Тарасова. «Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного, — сказала она в интервью ТАСС. — Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит, ее нет, судили, как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год».

Обратить пристальное внимание на ситуацию пообещал и гендиректор ФФККР Александр Коган. «Федерация рассмотрит этот эпизод, — сказал Коган. — Это была техническая ошибка, ошибка ввода».

Рухин не понял, что произошло

Техконтролером в произвольной программе у парней был Александр Лакерник. Один из самых опытных судей в фигурном катании, профессор математики и действующий вице-президент ISU. Считается, что именно он рулит мировой фигуркой, поскольку президент ISU Ян Дайкема интересуется скорее коньками и шорт-треком. Про его судейский вес и вовсе ходят легенды. Неужели санкции действительно могут коснуться даже такого мэтра, как Лакерник? Ведь, по сути, ситуация рядовая и случается на соревнованиях довольно часто. На вопросы «СЭ» Александр Рафаилович ответить не смог, так как сразу после работы на произвольной юношей пошел судить произвольную у девушек — там он главный судья.

Сам Рухин, судя по всему, не очень переживал за себя и судьбу своей медали. По крайней мере на пресс-конференции он про пересчет баллов практически ничего не говорил. Разве что несколько раз повторил, что очень рад второй раз в сезоне сделать три чистых четверных. Возможно, это небольшой подкол в адрес судей, что изначально они насчитали вместо трех квадов только два.

Чуть позже в отдельном интервью для «СЭ» Егор рассказал подробнее о произошедшем. «Сложно что-то комментировать, я даже ничего не понял. Не хочется комментировать. Переживал ли я? Не скажу. Я откатал, сделал свое дело. А дальше уже дело судей — оценить меня, поставить оценки. Не успел даже понять, что произошло, откатал свою программу, и все, дальше ждал, когда откатают ребята».