Плющенко рассказал, что Косторная готовится выступить в Финале Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках своей ученицы Алены Косторной.

Экс-фигурист заявил, что девушка занимается по два раза в день и намерена принять участие в Финале Кубка России.

«У нас впереди Финал Кубка России, и мы с Аленой готовимся к нему. Нам нужно отобраться на чемпионат мира. У нас была проблема с коронавирусом. И она, к сожалению, по медицинским показателям не смогла восстановиться к турниру Первого канала. Алена занимается каждый день по две тренировки. Просто она в силу здоровья сейчас не может позволить (выступать) на все 100%, что естественно. Я надеюсь, что мы успеем подготовиться к Финалу Кубка России. Для нас это будет одним из важнейших стартов перед чемпионатом мира», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

Командный Кубок Первого канала пройдет 5-7 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». Косторная пропустит этот турнир, так как еще полностью не восстановилась от коронавируса.